Basket, Serie A 2020: Brescia rimonta e mantiene il terzo posto, Pistoia lascia Trieste al penultimo posto solitario

Si conclude la ventiduesima giornata di Serie A, ultimo atto prima che si lasci spazio alla Coppa Italia di Pesaro, con un successo a un certo punto difficile da pronosticare che mantiene vive le ambizioni di Brescia, che lascia Trieste penultima e lancia Pistoia fuori dalla zona retrocessione, come emerge dal posticipo. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

GERMANI BASKET BRESCIA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 76-74 (16-17, 34-37, 48-62)

Brescia trova la vittoria mantiene il terzo posto dopo una partita da brivido, con annessa grande rimonta nell’ultimo quarto. Trieste, che ha grande bisogno di punti in chiave salvezza, comincia un pochino meglio, anche se per larghi tratti del primo quarto la mira scarseggia da ambo le parti. Sono soprattutto Justice e Jones a dare all’Allianz la possibilità di tenere il campo contro la squadra di coach Esposito, che nella distribuzione dei punti piuttosto equa ha una costante chiamata Cain. Sul 22-19 primo allungo messo insieme da Jones e Cavaliero per gli ospiti, che arrivano fino al +7 prima che Abass e Laquintana fissino il punteggio sul 34-37 dell’intervallo. Al rientro in campo i giuliani scappano via con un parziale di 0-12 che ha tanti protagonisti, da Jones a Justice, da Mitchell a Da Ros. La squadra di coach Dalmasson arriva fino al +16, Brescia in qualche modo cerca di restare nella partita con Sacchetti, ma a fine terzo quarto è 48-62. Fino a 4′ dalla fine l’Allianz appare in controllo, poi improvvisamente inizia un’altra musica. Abass segna tre triple, segna il libero del tecnico contro Dalmasson, poi Cain impatta a quota 72 a 1’01” dal termine. Hickman segna da sotto il nuovo +2 triestino, ma ancora Cain risponde dalla lunetta, poi Hickman perde malamente palla, Moss serve Abass che vola a schiacciare senza ostacoli. Con 2″ da giocare l’ultima palla è nelle mani di Fernandez, cui però non riesce la tripla della vittoria.

TOP SCORER

BRESCIA – Abass 20, Cain 18, Lansdowne 12

TRIESTE – Jones e Justice 14, Hickman 11

ORIORA PISTOIA-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 86-79 (22-20, 37-41, 63-52)

Pistoia si schioda dal penultimo posto in classifica, lasciando Trieste sola a quota 12 e accompagnandosi a Roma, posta a quota 14. Dopo un inizio di sostanziale equilibrio, a trovare il primo affondo è Reggio Emilia, che va sul 7-15 con Johnson-Odom e Fontecchio. Pistoia risale in fretta con Brandt, Petteway e Dowdell, poi respinge un altro allungo reggiano e trova in Landi l’uomo che firma il 22-20. Gli ospiti continuano incessantemente a cercare l’allungo, e se da una parte Dowdell agisce quasi da solo, dall’altra il nuovo arrivato Cherry e Vojvoda si prendono anche loro una parte nel 26-34, che diventa 28-37 con la tripla di Candi. Della Rosa e Landi, però, sono bravi a riportare l’Oriora fino al 37-41 dell’intervallo. Dagli spogliatoi, però, riemerge un’altra Pistoia e soprattutto un’altra coppia Brandt-Petteway, con il secondo che inizia a colpire a ripetizione da tre punti, e nel suo momento di onnipotenza sfodera anche il tiro che vale il 63-52 di fine terzo quarto. Reggio Emilia è stordita, va sotto di 14, ma non cede, affidandosi a Johnson-Odom, Fontecchio e Cherry, con quest’ultimo che trova da tre punti il -5 (75-70). La squadra di casa, però, ha un Johnson in più, che di personalità respinge ogni tentativo della Grissin Bon di far ritorno concreto nel match. Finisce 86-79 per la gioia del PalaCarrara. A inizio incontro è stato ricordato in maniera comune Kobe Bryant: coreografia dedicata a lui e alla figlia, numeri 8 e 24 stampati sul parquet, come anche la scritta “Miss you Kobe” al posto di quella “PalaCarrara”. Pistoia e Reggio Emilia sono due delle città in cui Kobe trascorse la sua infanzia quando il padre Joe girava l’Italia (con ottimi risultati).

TOP SCORER

PISTOIA – Petteway 21, Johnson 19, Brandt 15

REGGIO EMILIA – Johnson-Odom 23, Fontecchio 18, Cherry 11

CLASSIFICA

1 Virtus Bologna 36*

2 Sassari 30

3 Brescia, Milano 28

5 Brindisi 26

6 Cremona 24

7 Venezia, Fortitudo Bologna, Trento 22

10 Varese*, Cantù, Reggio Emilia 18

13 Treviso 16

14 Roma, Pistoia 14

16 Trieste 12

17 Pesaro 2

*Varese e Virtus Bologna giocheranno il 27 febbraio il loro incontro della 22a giornata causa impegno dei bianconeri in Coppa Intercontinentale

