Basket, Serie A 2020: Brescia travolge Cremona, Trento asfalta Trieste, Brindisi supera Reggio Emilia

Si è completato il Santo Stefano della Serie A di basket con le tre partite serali, la quindicesima giornata si concluderà poi domani col posticipo tra Treviso e Sassari e avremo così un quadro più chiaro a due turni dal termine del girone d’andata.

Brescia ha sconfitto Cremona per 91-76 grazie ad addirittura 52 punti segnati nella ripresa: all’intervallo la Leonessa si trovava sotto di tredici lunghezze ma poi al ritorno in campo ha giganteggiato e ha portato a casa la vittoria stabilendosi al quarto posto in classifica con due punti di margine proprio su Cremona e a -2 da Milano che questa sera ha perso contro il CSKA Mosca in Eurolega. La Germani ringrazia in particolar modo DeAndre Lansdowne (21 punti) e Awudu Abass (18) mentre a Cremona non sono bastati Ethan Happ (22) e Nicola Akele (16). Brindisi ha battuto Reggio Emilia per 87-72 e continua la propria rincorsa verso la qualificazione alla Coppa Italia, i pugliesi sono attualmente settimi e hanno messo in difficoltà gli emiliani. A mettersi maggiormente in evidenze sono stati Luca Campogrande (17 punti) e Banks (16) mentre a Reggio Emilia non sono bastati Johnson (15) e Mekel (13).

Trento ha letteralmente demolito Trieste con un roboante 80-53: il primo quarto si è chiuso su un sonante 19-3, i dolomitici sono a quel punto stati in pieno controllo della contesa e hanno poi scavato un ulteriore solco nel secondo tempo meritando ampiamente il successo che permette di respirare in ottica salvezza mentre i giuliani sono sempre penultimi ma con un confortante +6 sul fanalino di coda Pesaro. A mettersi maggiormente in luce sono stati Alessandro Gentile (11 punti) e Forray (11), doppia cifra anche per Knox, Craft e Kelly (10 marcature a testa) mentre il migliore tra le fila di Trieste è stato Jones (11). Di seguito tutti i risultati della 15^ giornata della Serie A di basket maschile e la classifica generale.

RISULTATI 15^ GIORNATA SERIE A BASKET:

Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 94-62, giocata ieri

Pesaro-Cantù 72-87

Varese-Pistoia 91-60

Venezia-Roma 79-77

Brescia-Cremona 91-76

Brindisi-Reggio Emilia 87-72

Trento-Trieste 80-53

Treviso-Sassari venerdì 27 dicembre, ore 20.30

CLASSIFICA SERIE A BASKET 2020:

Virtus Bologna 24 (14), Sassari 20 (13), Milano 20 (14), Brescia 18 (14), Cremona 16 (14), Fortitudo Bologna 16 (14), Brindisi 16 (14), Venezia 14 (14), Varese 14 (14), Cantù 14 (14), Roma 14 (15), Treviso 12 (13), Trento 12 (14), Reggio Emilia 12 (14), Pistoia 10 (15), Trieste 6 (14), Pesaro 0 (14). Tra parentesi il numero di partite giocate.

Credit Ciamillo