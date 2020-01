Basket, Serie A 2020: ci si gioca un posto in Coppa Italia nella 17ma giornata

Si chiude questo fine settimana il girone d’andata della Serie A basket 2019-2020 e, dunque, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla top 8 alla fine dei prossimi 40 minuti che valgono un posto in Coppa Italia. A oggi sono qualificate cinque squadre, Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari, Germani Basket Brescia, A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi, mentre tre posti sono ancora da assegnare.

Il 17° turno inizia domani, sabato 4 gennaio, alle 20:30 a Brescia, dove la Germani Basket ospiterà l’Umana Reyer Venezia. Gli ospiti con una vittoria sarebbero certi di staccare il biglietto per la Coppa Italia, mentre perdendo dovrebbero affidarsi ai risultati sugli altri campi. Entrambe le formazioni arrivano da un buon periodo di forma e di risultati e sicuramente quello di domani è uno dei match più attesi di giornata.

Sempre sabato alle 20:30 testacoda a Pistoia, dove l’Oriora ospita il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di Gianmarco Pozzecco parte con i favori dei pronostici e un successo dei sardi metterebbe pressione sulla Virtus Bologna nella corsa al primo posto al termine del girone d’andata, risultato importante anche in chiave Coppa Italia.

Domenica, invece, si inizia alle 12:00 con il match tra Vanoli Cremona e Happy Casa Brindisi. I lombardi, reduci da due sconfitte, devono vincere per essere certi di conquistare la Coppa Italia, mentre gli ospiti vincendo potrebbero agganciare Milano o Brescia per puntare a uno dei primi quattro posti in classifica. Proprio l’A|X Armani Exchange Milano sarà impegnata alle 17:00 nel derby lombardo contro la S.Bernardo-Cinelandia Cantù ed Ettore Messina non vuole cedere altri punti in campionato, mentre gli ospiti saranno alla disperata ricerca di un successo per provare a conquistare la top 8.

Alle 17:30 grande attesa per la sfida tra Trento e Virtus Bologna. Per la Dolomiti Energia obbligatorio vincere per restare in corsa per la Coppa Italia, mentre i bolognesi vogliono respingere l’assalto di Sassari alla vetta e continuare la striscia vincente. Alle 18:30, invece, sfida salvezza tra le ultime della classe. La Carpegna Prosciutto Pesaro, ancora senza vittorie quest’anno, ospita l’Allianz Pallacanestro Trieste, penultima e alla ricerca di punti per agganciare Pistoia.

Alle 19:00 Treviso ospita Varese in un match tra due squadre a metà del guado. I veneti, dopo un ottimo avvio di stagione, sono reduci da tre sconfitte e devono vincere per non rimanere invischiati nella zona bassa della classifica, mentre i lombardi, vincendo, potrebbero ancora sperare in un posto in Coppa Italia. Si chiude alle 20:45 con il derby emiliano tra la Pompea Fortitudo Bologna e Grissin Bon Reggio Emilia, in uno scontro diretto per conquistare la top 8 alla fine del girone d’andata.

ducciofumero@gmail.com

Credit: Ciamillo