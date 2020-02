Basket, Serie A 2020: Cremona fa suo il posticipo contro Reggio Emilia

Si è chiusa la ventunesima giornata della Serie A di basket con la vittoria della Vanoli Cremona sulla Grissin Bon Reggio Emilia per 95-93. Un posticipo pazzo con gli ospiti che si sono trovati avanti di diciotto punti, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Un finale poi pirotecnico che ha premiato la Vanoli con i canestri di Happ e Diener. Cremona sale in questo modo al quinto posto in classifica, mentre Reggio Emilia perde la possibilità di agganciare il treno playoff.

Una Cremona trascinata dal trio Jordan Mathews (19 punti), Travis Diener (18) ed Ethan Happ (18), mentre a Reggio Emilia non bastano i 23 punti dell’ex Simone Fontecchio e i 22 di Darius Johnson-Odom.

Partenza a razzo di Reggio Emilia, che con le triple di Upshaw, Fontecchio e Johnson-Odom vola sul +8. Fontecchio e Johnson-Odom sono scatenati a addirittura alla prima sirena la Grissin Bon è avanti 36-18. Il secondo quarto è tutto di marca della Vanoli: Saunders e Mathews segnano a raffica da tre punti e comincia una rimonta pazzesca da parte di Cremona. All’intervallo Reggio Emilia è avanti solo di un punto (50-49).

Nel secondo tempo si gioca punto a punto e si entra nell’ultimo quarto con Cremona avanti di un punto. Succedei di tutto negli ultimi dieci minuti. La Vanoli con Ruzzier allunga sul +10, ma Fontecchio segna sette punti di fila e riapre la partita. Reggio Emili torna avanti, ma Happ trova il nuovo vantaggio di Cremona. Diener fa 1/2 dalla lunetta, ma la tripla di Upshaw si spegne sul ferro e Cremona può festeggiare.

Questo il tabellino della partita

VANOLI CREMONA – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 95-93 (18-36, 31-14, 18-16, 28-27)

Cremona: Stojanovic 7, Ruzzier 7, Saunders 17, Mathews 19, Happ 18, Diener 18, Sanguinetti, Akele 4, Ragnagnin, Sobin 2, Palmi, De Vico 3

Reggio Emilia: Johnson-Odom 22, Fontecchio 23, Vojvoda 11, Upshaw 18, Soviero, Giannini, Cherry 3, Candi, Poeta 3, Pardon 4, Diouf

Credit Ciamillo