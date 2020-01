Basket, Serie A 2020: Dwight Coleby firma con Sassari, Treviso acquista Ivan Almeida

Rinforzo per la Dinamo Sassari, che si è mossa sul mercato e ha acquistato il lungo Dwight Coleby. Il giocatore delle Bahamas è un classe 1994 e arriva dal campionato turco dove con la maglia dell’Istanbul stava viaggiando a poco più di 14 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

Pozzecco potrebbe utilizzare Coleby sia come centro sia come ala grande, anche in coppia con Bilan. Dopo la carriera universitaria il debutto da professionista arriva in Belgio e poi Coleby si trasferisce anche nel campionato giapponese, per poi vivere le ultime due stagioni ancora in Belgio e poi come detto nel campionato turco.

Mercato in movimento anche per la De’Longhi Treviso, che ha messo sotto contratto la guardia/ala Ivan Freitas Almeida, di nazionalità di Capo Verde, ma tesserato comunitario avendo il passaporto portoghese. Il giocatore arriva dal campionato ceco dove giocava con la maglia del Nymburk. Buone apparizioni anche in Champions League, in una stagione che finora lo ha visto con queste medie 9.4 punti, 3 assist e 4.8 rimbalzi a gara

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit FIBA