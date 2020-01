Basket, Serie A 2020: la Fortitudo Bologna vola in Coppa Italia con un grande ultimo quarto, Reggio Emilia sconfitta

Ci sarà anche la Pompea Fortitudo Bologna alle Final Eight di Coppa Italia. La vittoria della squadra di coach Antimo Martino per 86-69 sulla Grissin Bon Reggio Emilia, infatti, la porta al sesto posto in classifica, cosa che elimina ogni residua speranza di Varese e significa pass per Pesaro. Determinanti le prove di Henry Sims (23 punti e 12 rimbalzi), Pietro Aradori (18), Matteo Fantinelli e Stefano Mancinelli (11 a testa), tutti in ottima serata. La formazione di coach Maurizio Buscaglia, invece, vede Darius Johnson-Odom (15 punti) sparire nella ripresa; in doppia cifra anche Gal Mekel (14) e Josh Owens (11 con altrettanti rimbalzi).

Partenza sprint per la Grissin Bon, che con quattro punti di Johnson-Odom e due di Mekel si invola subito sullo 0-6. Dopo un momento di sconcerto, la Fortitudo, spinta da una Fossa dei Leoni al cinquantesimo compleanno, si rimette in marcia, trova un paio di iniziative di Aradori e due punti di Sims per l’8-11. Dopo un gran canestro di Owens, i padroni di casa accelerano ancora e, dopo 7’24”, trovano la tripla del vantaggio grazie a Daniele Cinciarini. Reggio Emilia, però, non si scompone, trova Upshaw e vede Johnson-Odom arrivare a quota 8 nel primo quarto per chiudere sul 19-21 alla prima sirena.

Il secondo periodo prosegue sulla falsariga del primo, con l’equilibrio a regnare su tutto. Sims prova, di tanto in tanto, a prendere in mano la situazione, e dopo tre minuti costruisce, con Cinciarini e Mancinelli, il 27-24 della Pompea, che poi diventa +5 con tripla di Fantinelli e libero ancora di Cinciarini. Ci pensa Owens a rimettere Reggio Emilia in scia, in un recupero poi completato da Mekel e Johnson-Odom sul 34-34. Negli ultimi due minuti e mezzo si segna poco, ma l’ultima parola ce l’ha Mekel: all’intervallo è 36-38.

Al rientro dagli spogliatoi c’è in campo un’altra Fortitudo, con Sims che apre, Leunen che continua con due triple e Fantinelli che stoppa Johnson-Odom caricando la curva, proprio davanti a lui. Il play della squadra di coach Martino si esalta e trova anche lui sei punti in fila (50-40), e questo vantaggio di dieci punti rimane per la parte centrale del terzo quarto. Nel finale, però, la Pompea riesce a rovinare (quasi) tutto co, sul 61-52, una sequenza di antisportivo di Leunen su Johnson-Odom che fa 1/2, tripla di quest’ultimo con fallo di Cinciarini e fallo tecnico contro Martino, il che genera un altro 1/2 di fatto dell’americano più importante della Grissin Bon. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 61-57 e con il PalaDozza ormai rovente.

Loading…

Loading…

La formazione di casa rientra sul parquet dimenticando il minuto precedente, e tira fuori un parziale di 9-0 nei primi due minuti e mezzo che significa 70-57 con Aradori, Sims e Mancinelli che spadroneggiano. Il colpo, questa volta, è decisivo, perché gli italiani e Sims continuano a suonare la carica fino a trascinare i biancoblu sull’84-62 a due minuti e mezzo dalla fine, chiudendo nei fatti la partita e provocando il tripudio di sciarpe e canti del palasport di Piazza Azzarita. Le ultime fasi servono solo a definire il punteggio finale, che è di 86-69: la Fortitudo, da neopromossa, è in Coppa Italia.

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 86-69 (19-21, 36-38, 61-57)

BOLOGNA – Robertson 3, Aradori 18, Cinciarini 9, Mancinelli 11, Dellosto ne, Leunen 6, Buscaroli ne, Sims 23, Fantinelli 11, Daniel 5, Stipcevic. All. Martino

REGGIO EMILIA – Johnson-Odom 15, Fontecchio 8, Pardon 2, Candi 4, Poeta, Vojvoda 6, Infante ne, Soviero ne, Owens 11, Upshaw 9, Diouf ne, Mekel 14. All. Buscaglia

CLASSIFICA DOPO 17 GIORNATE

1 Virtus Bologna 28

2 Sassari 26

3 Brescia 22

4 Milano 20

5 Cremona, Fortitudo Bologna, Brindisi 18

8 Venezia, Varese, Cantù 16

11 Trento, Reggio Emilia, Roma 14

14 Treviso 12

15 Pistoia, Trieste 10

17 Pesaro 0

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo