Basket, Serie A 2020: Micov regala il successo allo scadere a Milano, Venezia vince il derby contro Treviso

Tre le partite di Serie A basket 2019-2020 che si sono tenute in questo pomeriggio, di seguito andiamo a vedere come sono andate.

OLIMPIA MILANO – VANOLI CREMONA 77-74 (23-16, 19-23, 17-22, 18-13)

Partita combattutissima tra i due sodalizi lombardi. Partono meglio i padroni di casa, che allungano nella seconda metà del primo periodo, grazie a Sykes e Brooks, e chiudono avanti di 7 dopo 10 minuti. Nei due quarti centrali, però, la Vanoli si ridesta, guidata da Happ e da uno straripante Ruzzier. All’inizio dell’ultima frazione di gioco gli ospiti guidano con due punti di vantaggio sui meneghini. Nessuna delle due squadre, nei 10 minuti finali, riesce a piazzare l’affondo decisivo, con uno stratosferico Micov che si prende sulle spalle l’Armani e risponde colpo su colpo a Ruzzier e Diener. A 15 secondi dalla fine il match è in perfetta parità, sul 74-74, e Cremona ha l’occasione per segnare il canestro del sorpasso, ma prima Ruzzier sbaglia il lay-up e, successivamente, Happ, che aveva preso il rimbalzo offensivo, non trova la via della retina. Milano, allora, va rapidamente in contropiede e la palla arriva in angolo a Micov che a un secondo dalla fine, totalmente smarcato, regala il successo all’Olimpia con una tripla.

TOP SCORER

MILANO: Micov 22, Nedovic 12, Sykes 10

CREMONA: Happ 16, Ruzzier 15, Akele 13

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – ACQUA S.BERNARDO-CINELANDIA CANTU’ 79-71 (17-16, 21-20, 15-19, 26-16)

Dopo tre quarti di sostanziale equilibrio, con gli ospiti che arrivano all’ultima pausa sopra di 2 sul 53-55, Trento esplode nel quarto periodo e travolge Cantù. Negli ultimi sei minuti di gioco, infatti, Blackmon, Kelly e Mezzanotte confezionano un parziale di 18-9 che permette ai padroni di casa di fuggire via e andare a vincere il match. Un successo, quello odierno, che consente a Trento di rafforzare la sua posizione in zona playoff, mentre Cantù vede la post season un po’ più lontana.

TOP SCORER

TRENTO: Blackmon 20, Gentile 16, Knox 16

CANTU’: Burnell 24, Clark 13, La Torre 8

REYER VENEZIA – DE LONGHI TREVISO 79-73 (25-23, 13-14, 15-14, 22-26)

Treviso riesce a tener testa alla più quotata Venezia, nel derby veneto, per oltre 35 minuti, nonostante il tifo incandescente del Taliercio. A cinque minuti dalla fine le due squadre sono in perfetta parità sul 66-66. Poi, però, la Reyer riesce a piazzare l’allungo decisivo con un gioco da tre punti di Chapell, un canestro di Watt e una tripla di Stone. Fotu e Nikolic, ad ogni modo, permettono al sodalizio della Marca di tornare dal -8 al -3, ma prima Watt e, successivamente, una bomba di Daye spengono definitivamente le speranze degli ospiti.

TOP SCORER

VENEZIA: Chappell 18, Daye 14, De Nicolao 11

TREVISO: Nikolic 14, Fotu 12, Almeida 11

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo