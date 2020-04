Basket, Serie A 2020: oggi incontro tra Petrucci e Gandini. Si decide il futuro del campionato

E’ una settimana decisiva per le sorti della Serie A di basket. In questi sette giorni verrà probabilmente presa una decisione definitiva sulla massima serie della pallacanestro italiana dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

In giornata, come riportato da Sportando, Umberto Gandini, Presidente LBA, avrà un confronto con il numero uno della FIP, Gianni Petrucci, nel quale si comincerà a porre le basi per il futuro della Serie A. Petrucci dovrebbe sempre in giornata avere un colloquio con il con il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.

Il Ministro, infatti, avrò un incontro, ovviamente virtuale, con i presidenti delle federazioni di pallavolo, calcio, tennis, ciclismo, nuoto e atletica per cominciare a delineare il percorso che dovrà svolgere lo sport italiano dopo questo stop forzato.

Anche per Gandini gli incontri online non saranno terminati, visto che è previsto uno anche con i rappresentanti della GIBA e le associazioni di categoria. Un primo colloquio che serve per fissare la prossima assemblea di LBA.

Foto: LaPresse