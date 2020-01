Basket, Serie A 2020: Treviso vince un importantissimo scontro salvezza sul campo di Pistoia

La De Longhi Treviso coglie un successo fondamentale, in ottica salvezza, sul campo della OriOra Pistoia. Il sodalizio della Marca si impone in Toscana con il risultato di 75-86 e raggiunge la Virtus Roma a quota 14 punti, portandosi così a quattro lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. Pistoia, invece, resta incatramata nei bassifondi del campionato. La OriOra, infatti, si trova al penultimo posto, con 10 punti, in compagnia dell’Allianz Trieste.

Primo quarto tutto trevigiano. Nella seconda metà della frazione inaugurale, infatti, gli ospiti piazzano un parziale di 17-3 grazie a Fotu e ad uno scatenato Uglietti e alla pausa guidano con ben 16 punti di margine sui padroni di casa. Nel secondo periodo la De Longhi tocca anche il massimo vantaggio sul +20, ma la OriOra, spinta da Petteway e Johnson, riesce a fermare l’emorragia e a non farsi sfuggire la partita di mano con oltre 20 minuti di anticipo.

Nel terzo quarto la musica cambia totalmente. Pistoia parte molto bene con un parziale di 6-0 e, in seguito, arriva a -6, sul 48-54, grazie a un gioco da tre punti di Salumu. Treviso inizia a vedere gli spettri delle tante partite perse in trasferta quest’anno dopo essersi fatta rimontare vantaggi importanti. La De Longhi sbaglia canestri facili e Pistoia ne approfitta per portarsi addirittura a -1 con una bomba di Petteway. Nel momento del bisogno, però, il sodalizio della Marca trova un grande Parks che segna sei punti consecutivi e riallontana i toscani. Treviso, grazie a un canestro dall’arco di Nikolic, tocca il +9, sul 62-71, a metà quarto conclusivo. I padroni di casa, stavolta, non riescono a reagire e il passivo raggiunge la doppia cifra mettendo fine all’incontro.

IL TABELLINO DI PISTOIA-TREVISO 75-86 (13-29, 20-20, 24-9, 18-28)

PISTOIA: Dodwell 4, Petteway 24, Brandt 6, Salumu 16, Johnson 16, Landi 9, Wheatle, D’Ercole, Quarisa, Della

TREVISO: Fotu 22, Alviti 5, Chillo 5, Logan 11, Nikolic 13, Piccin, Uglietti 10, Imbrò 3, Parks 15, Tessitori 2

Credit: Ciamillo