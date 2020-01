Basket, Serie A 2020: Varese regola Trieste, Brindisi batte la Virtus Roma all’overtime

Si sono appena conclusi i primi due incontri della domenica di Serie A 2019-2020 di basket. La diciannovesima giornata, inaugurata ieri da ben quattro match, ha visto il successo interno di Varese contro Trieste e la vittoria all’overtime di Brindisi contro la Virtus Roma. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nel pomeriggio.

OPENJOBMETIS VARESE-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 91-85 (20-20, 22-18, 33-21, 16-26)

L’Openjobmetis Varese batte a domicilio Trieste per 91-85 e sale così a 18 punti agguantando la zona playoff; giuliani ancora fermi a quota 10. A partire meglio sono i lombardi che si presentano al match con un buon 8-2, ma da questo momento in poi gli ospiti salgono di colpi in entrambe le fasi e piazzano un pesante parziale di 0-14. Le triple di Clark e Ferrero scuotono i padroni di casa, che agguantano la parità a fine primo periodo. Il secondo quarto è giocato con grande intensità e con buone percentuali realizzative da ambo le parti: nella parte conclusiva Varese trova un guizzo che le permette di chiudere il primo tempo avanti di quattro lunghezze. È nella terza frazione che la squadra di Attilio Caja riesce ad allungare, approfittando anche di qualche inevitabile problema di intesa tra i tanti nuovi acquisti di Trieste. I giuliani non demordono e provano a riavvicinarsi negli ultimi 10′ di gioco, ma Varese è brava ad amministrare e a portare a casa la vittoria.

TOP SCORERS:

VARESE – Peak 20, Tambone 16

TRIESTE – Justice 16, Washington 16, Mitchell 14

HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS ROMA 88-81 (20-15, 12-20, 23-23, 21-18, 12-5)

Partita emozionante ed estremamente equilibrata al PalaPentassuglia, dove i salentini riescono a vincere per la seconda volta consecutiva all’overtime, questa volta contro la Virtus Roma: il punteggio finale è di 88-81. L’avvio di match è decisamente favorevole ai padroni di casa: Thompson è scatenato e manda a bersaglio tre triple consecutive trascinando i pugliesi a un parziale di 11-2. La Virtus però non ci sta e si affida a Jefferson per accorciare le distanze (-5 a fine primo quarto). Nel secondo periodo l’inerzia cambia totalmente: i capitolini crescono in modo esponenziale in fase difensiva e a metà del quarto operano il sorpasso, chiudendo poi il primo tempo avanti sul 32-35. La seconda metà della gara è caratterizzata da un grande equilibrio e da un continuo botta e risposta tra le due formazioni. Si arriva punto a punto fino alla fine: Dyson realizza la tripla che sembra portare la partita sulla via per Roma, ma Martin gli risponde a fil di sirena trascinando il match ai supplementari. Nell’overtime entrambe le squadre sono molto stanche, ma i brindisini hanno qualcosa in più: la tripla di Thompson spezza l’equilibrio, la schiacciata di Stone chiude i giochi.

TOP SCORERS:

BRINDISI – Banks 22, Thompson 18, Stone 18

ROMA – Dyson 23, Jefferson 21

