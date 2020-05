Basket: Serie A, blocco delle retrocessioni nella stagione 2020-2021? Domani la proposta in Assemblea di Lega

Prende corpo l’ipotesi di dare alla stagione 2020-2021 una fisionomia che la renda priva di retrocessioni. Come riporta l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, sarebbe questa la proposta della Lega Basket Serie A da girare alla FIP, in previsione di un campionato a 18 squadre (con Reale Mutua Torino e OraSì Ravenna che scalpitano in tal senso).

Un campionato senza retrocessioni non si vede da più di settant’anni, da quel 1948 che vedeva ancora l’Italia in fase di recupero dai postumi della Seconda Guerra Mondiale. Rimane però un tipo di situazione tutta da valutare, nel caso fosse effettivamente realizzata, anche perché porterebbe alla stagione 2021-2022 una Serie A con venti squadre, di difficile gestione con il girone unico. A quel punto tornerebbe in auge la proposta dei due raggruppamenti, che è stata rigettata nelle scorse settimane con viva forza dalle società.

Va anche ricordato che tutti gli scenari sono legati alle richieste di riposizionamento delle squadre: fino al 15 giugno, infatti, le 17 facenti parte dell’attuale Serie A possono chiedere di iscriversi a un campionato di categoria inferiore rispetto a quello in cui si trovano attualmente. Per il momento nessuno ha avanzato questa richiesta, che potrebbe ridisegnare ancora i termini della questione, dal momento che l’obiettivo finale, in ogni caso, è quello di non avere un campionato con numero dispari di squadre, come accaduto quest’anno a causa del crac della Scandone Avellino.

Stadio e Corriere di Bologna, inoltre, riportano la possibilità dell’inserimento di una sorta di “clausola Covid-19” nei contratti, anche se non è ancora ben specificata nei dettagli.

Credit: Ciamillo