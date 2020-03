Basket: Serie A maschile e A1 femminile saranno in campo questa settimana accettando le eventuali limitazioni

Il basket, in Italia, torna a rimettersi in marcia. LegaBasket Serie A e LegaBasket femminile hanno infatti reso noto, d’accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, che le partite della 24a giornata di Serie A maschile e della 22a e 23a di Serie A1 femminile scenderanno in campo in qualunque condizione, a porte aperte o chiuse in base alle limitazioni causate dall’emergenza coronavirus che sta impegnando l’Italia.

La LBA, in particolare, nel proprio comunicato riporta che “per senso di responsabilità in un momento difficile per il paese e concordando con le indicazioni della Federazione Italiana Pallacanestro i club della Serie A si rendono disponibili a scendere in campo per disputare il turno valido per la settima giornata di ritorno, accettando sin d’ora le limitazioni decise dalle autorità preposte in merito alla presenza del pubblico all’interno dei palasport“. Nella seconda parte dello stesso comunicato, invece, si riporta la richiesta di aiuto economico alle società, sottintendendo le difficoltà economiche che possono nascere dalla disputa di incontri a porte chiuse: “Al contempo, laddove nei prossimi giorni si rendesse necessario un prolungamento di queste limitazioni, i club chiedono già da ora alla Federazione e al Governo di insediare un tavolo di lavoro dove affrontare l’adozione delle misure economiche necessarie per consentire alle società di fare fronte a una situazione che, se prolungata, rischia di mettere in serio pericolo la sostenibilità del movimento“.

Non si stanno facendo attendere le reazioni delle società della massima serie: l’Allianz Pallacanestro Trieste ha già fatto sapere che l’incontro di sabato sera contro l’Oriora Pistoia, una sfida salvezza in piena regola, sarà disputato a porte aperte, salvo variazioni legate a indicazioni delle autorità.

A proposito di porte chiuse, la LBF, invece, dopo aver disposto il rinvio della Coppa Italia di A2 spostandola nella prima settimana di aprile, ha confermato la ripresa dell’attività agonistica della Serie A1, interrotta nella settimana appena trascorsa. Per i match che si disputeranno senza pubblico (Costa Masnaga-Ragusa e Schio-Broni di domani i primi della lista) sarà resa fruibile gratis e in chiaro la visione in streaming su LBF TV.

Credit: Ciamillo