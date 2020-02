Basket, si ferma Sergio Rodriguez. Stiramento e distorsione della caviglia per il playmaker dell’Olimpia Milano

Piove sul bagnato per l’Olimpia Milano, la quale ieri sera, in seguito alla sconfitta di Kaunas, ha visto i playoffs di Eurolega allontanarsi all’orizzonte. Infatti, ora i meneghini dovranno fare i conti anche con l’infortunio di Sergio Rodriguez. Il playmaker spagnolo, secondo quanto riportato in un comunicato pubblicato sul sito della squadra del capoluogo lombardo, ha riportato uno stiramento al muscolo vasto mediale della coscia sinistra ed una distorsione alla caviglia sempre sinistra.

Ambedue le condizioni verranno rivalutati nei prossimi giorni. Continua, ad ogni modo, una stagione da questo punto di vista nera per l’Armani. Tantissimi, infatti, sono stati gli infortuni subiti dai giocatori del sodalizio lombardo in quest’annata.

Credit: Ciamillo