Basket: sospesa la federazione del Messico, ma le squadre nazionali possono giocare

Nuovi problemi, dopo che già se ne erano verificati nel 2015, tra il Messico e la FIBA: la Federazione Internazionale, infatti, ha sospeso l’ADEMEBA, la massima entità cestistica messicana, per decisione del suo comitato esecutivo.

L’ADEMEBA ha la colpa di non aver registrato gli statuti approvati con le autorità competenti, e dunque non risponde agli obblighi dello statuto generale della Federazione Internazionale. ma non è detta l’ultima parola, visto che il Consiglio centrale della FIBA stessa rivaluterà la decisione il 26-27 marzo.

Per non danneggiare i giocatori, però, è stato deciso che il Messico possa giocare le qualificazioni di FIBA AmeriCup il 20 e 23 febbraio, che Guadalajara mantenga l’organizzazione della FIBA 3×3 AmeriCup del prossimo maggio e che le squadre nazionali possano partecipare a detti eventi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball America Qualifiers World Cup 2019