Basket: Spagna, Germania e Israele, tre campionati che riprendono nelle loro diverse maniere

Sono tre i campionati che, in Europa, hanno ormai deciso per la ripartenza, con tutti gli altri fermi da tempo e dichiarati conclusi con o senza campioni. Si tratta di quelli di Spagna, Germania e Israele, che però andranno in scena con formule ovviamente ben diverse da quelle normalmente previste.

In Spagna, la Liga ACB, la più acclamata a livello europeo, ripartirà il 17 giugno e avrà la sua conclusione a Valencia. Ci saranno 12 squadre divise in due gruppi da sei: da una parte Barcellona, Tenerife, Bilbao, Baskonia, Malaga e Badalona, dall’altra Real Madrid, Saragozza, Andorra, Valencia, Burgos e Gran Canaria. Ogni squadra giocherà cinque partite con le altre del proprio raggruppamento: si qualificheranno per le semifinali (incrociate) le due migliori: tanto il penultimo atto quanto la finale saranno in gara unica.

In Germania, la Basketball-Bundesliga si rimetterà in marcia a partire dal 6 giugno, con un torneo finale a 10 formazioni. Si giocherà all’Audi Dome di Monaco di Baviera. Il girone A sarà composto da Bayern Monaco, Oldenburg, Gottingen, Ulm e Crailsheim, il girone B vedrà in scena invece Alba Berlino, Bamberg, Francoforte, Rasta Vechta e Ludwigsburg. Dopo una prima fase durata fino al 15 giugno, le ultime classificate dei due raggruppamenti giocheranno un match per il 9° e 10° posto, le altre si sfideranno in una coppia di gare di quarti di finale di “andata e ritorno”, ammesso che il termine abbia un senso in questa fattispecie. Stesso discorso per le semifinali e la finale, con quest’ultima che si celebrerà il 26 e 28 giugno.

In Israele, infine, la Winner League è destinata a riprendere il 20 giugno con un calendario un po’ più articolato. Verrà disputata una 22a giornata per poter definire il quadro delle partecipanti a due raggruppamenti: quello a quattro che poi varrà per la vittoria finale e quello a otto che determinerà le sette che resteranno in prima serie. Al momento Maccabi Tel Aviv, Hapoel Gerusalemme e Maccabi Rishon LeZion sono certi di giocare la fase valevole per il campionato, con il quarto posto conteso tra Hapoel Holon e Maccabi Haifa. Ci saranno poi dei playoff con quarti di finale al meglio delle tre gare e Final Four in sede unica alla fine di luglio. Il Maccabi Tel Aviv era in procinto di non giocare il torneo finale se si fosse portata a conclusione l’Eurolega, causando un problema di conflitti di date che, dato lo stop definitivo alla massima competizione europea, ora non avrà ragion d’essere.

Foto: Davide Di Lalla / LivePhotoSport.it

