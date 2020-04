Basket: Spencer Dinwiddie sarà alle Olimpiadi di Tokyo con la Nigeria, passaporto in arrivo per il play dei Nets

Nuovo “innesto” davvero di alto profilo per la Nazionale nigeriana di basket maschile, che in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo potrà contare anche sull’apporto di Spencer Dinwiddie. Il playmaker dei Brooklyn Nets è infatti in procinto di ottenere il passaporto nigeriano con l’obiettivo di partecipare con un ruolo da protagonista alla sua prima rassegna a cinque cerchi in carriera. Dinwiddie ha effettuato questa scelta dopo essere stato escluso dalla lista dei 44 giocatori pre-convocati da coach Gregg Popovich per il Team Usa.

La Nigeria è l’unica squadra africana certa di partecipare al torneo olimpico dopo aver strappato la qualificazione in occasione dell’ultimo Mondiale, ma coach Mike Brown avrà a disposizione un roster molto interessante per provare a ben figurare anche a Tokyo. Dinwiddie, autore di una stagione regolare NBA (fino al momento dell’interruzione) di primo piano con una media di 20.6 punti a partita, si aggiunge così ai vari Al-Farouq Aminu, Josh Okogie, Chimezie Metu ed Ekpe Udoh formando una compagine estremamente interessante.

Loading…

Loading…

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse