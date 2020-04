Basket, Toni Kukoc critica The Last Dance: “Krause ha costruito una squadra sei volte campione NBA, non ha distrutto la dinastia”

La nuova serie su Michael Jordan, targata ESPN e Netflix, The Last Dance, sta facendo discutere i più. A qualcuno sta anche facendo storcere il naso. Tra essi vi è uno dei compagni più forti di Jordan nei Bulls del secondo three-peat, vale a dire il croato Toni Kukoc. Intervistato da NBC, l’asso ex Chicago e Treviso, si è lamentato del modo in cui viene trattato, nella serie, Jerry Krause, il general manager che costruì quel sodalizio.

Queste, nello specifico, le parole di Kukoc: “Spero che i prossimi episodi si concentrino maggiormente sul basket piuttosto che cercare qualcuno a cui dare la colpa perché abbiamo vinto sei titoli e non otto o dieci. Krause ha passato anni a chiamarmi per convincermi ad andare in NBA. Ogni volte che mi parlava di MJ e Scottie Pippen aveva le lacrime agli occhi. La gente che non faceva parte di quel gruppo pensa che la dinastia sia finita per colpa del suo ego. Ma è stato Krause a creare quella squadra che vinse sei titoli NBA. Mi dite quanti altri general manager, non solo nel basket, sono riusciti a fare qualcosa di simile?”

Credit: Ciamillo