Basket, Top 16 EuroCup 2020: la Reyer Venezia cerca il colpo esterno contro il Promitheas Patrasso

Terza giornata delle Top 16 di EuroCup e sfida in trasferta molto importante per la Reyer Venezia. I Campioni d’Italia in carica fanno visita ai greci del Promitheas Patrasso in un match che può anche essere decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale per la squadra di coach De Raffaele.

Infatti il gruppo F, vede quattro squadre appaiate con una vittoria e una sconfitta dopo le prime due giornate e, dunque, diventa importantissimo in un girone così equilibrato ottenere punti lontano da casa. Sia i greci sia Venezia arrivano a questo scontro della terza giornata forti del successo nell’ultimo turno che ha permesso loro di agganciare in classifica la Germani Brescia e l’EWE Baskets Oldenburg.

Una Reyer che ha vissuto una buona settimana, culminata anche con il successo casalingo contro la Fortitudo per 80-70 che ha permesso a Venezia di staccare proprio Bologna in classifica e di avvicinare la coppia al quarto posto composta da Brindisi e Milano. Venezia che proverà a far valere ancora una volta la sua ottima difesa: infatti in campo europeo la Reyer ha già tenuto per ben cinque volte sotto i 70 punti gli avversari e addirittura nella scorsa giornata Brescia si è fermata solo a 60.

Il Promitheas è terzo in classifica nel campionato greco ed ha appena perso nettamente in casa contro il Panathinaikos per 99-76. Patrasso proverà a sfruttare il fattore campo come già fatto nel turno precedente con Oldenburg ed i greci sono una squadra solida con molti giocatori con punti nelle mani. Nessuno spicca come media punti e la migliore è quella di Chris Babb, che sta viaggiando ad 11.6 punti di media in EuroCup.

Il match è in programma domani pomeriggio alle ore 18.15 e potrete seguire la cronaca della partita tramite la diretta testuale di OA Sport.

