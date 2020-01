Basket, Top 16 EuroCup 2020: la Virtus Bologna fa suo il derby italiano in casa di Trento

La Virtus Bologna vince il derby italiano nella terza giornata delle Top 16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic si è imposta in casa della Dolomiti Energia Trento per 73-67 e con questo successo raggiunge in vetta alla classifica del gruppo E i turchi del Darussafaka. Una vittoria importantissima per Bologna in ottica qualificazione ai quarti di finale, mentre per Trento ora il cammino si complica.

Una Virtus trascinata dal solito immenso Milos Teodosic. Il serbo ha messo a referto 23 punti, ma importane è stata anche la doppia doppia di Julian Gamble, che ha chiuso con 13 punti e 11 rimbalzi. Trento sicuramente ha pagato l’assenza di Alessandro Gentile, mentre non è bastato un immenso Toto Forray da 24 punti.

Inizio di partita strepitoso della Virtus che si porta subito sul 9-0. Mian sblocca Trento, ma uno strepitoso Teodosic brucia nuovamente la retina dall’arco e Bologna tocca il +11 (3-14). E’ un primo quarto tutto di marca bolognese, con gli ospiti che chiudono avanti alla prima sirena per 26-13. La Virtus arriva anche sul +16, ma Trento trova un parziale positivo e Forray firma il -6 (24-30). Nel finale di quarto segna prima Forray e poi Markovic, con la squadra di Djordjevic che è avanti all’intervallo 39-30.

Si rientra dagli spogliatoi e Forray fa impazzire i propri tifosi con la tripla del -4. La Virtus riesce comunque a mantenere sempre un vantaggio tra i quattro e gli otto punti, entrando negli ultimi dieci minuti avanti 54-48. L’asse Craft-Kelly fa impazzire Trento e poi addirittura Forray chiude il parziale di 12-0 che permette a Trento di portarsi anche avanti sul 57-54. La Virtus Bologna, però, ha un campione in squadra ed il suo nome è Milos Teodosic. Il serbo è semplicemente pazzesco e ribalta completamente l’inerzia della partita. La Virtus sorpassa Trento e grazie all’ex CSKA festeggia una vittoria pesantissima in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Loading…

Loading…

Questo il tabellino della partita

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 67-73 (13-26, 17-13, 18-15, 19-19)

Trento: Kelly 8, Blackmon 9, Craft 9, Pascolo 6, Mian 8, Forray 24, Knox, Mezzanotte 3, Voltolini, Ladurner, Lechthaler

Bologna: Gaines, Pajola 3, Baldi Rossi 4, Markovic 8, Ricci 7, Delia, Cournooh 2, Hunter 11, Weems 2, Nikolic, Teodosic 23, Gamble 13

andrea.ziglio@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo