Basket, Trento-Darussafaka 74-95, serata da dimenticare per i trentini in EuroCup 2019-2020

Serata da dimenticare per Trento nell’EuroCup 2019-2020 contro il Darussafaka. I turchi, ancora in corsa per la qualificazione, dominano fin dal primo quarto contro una formazione trentina ormai eliminata con 0 su 4 nella Top 16 fino a questa sera. Che diventano cinque sconfitte e contro i turchi una che fa veramente male.

Con la qualificazione ormai compromessa Trento inizia con un buon ritmo, anche se il Darussafaka è più motivata, con l’obbligo di vincere per sperare di passare la fase. E il primo quarto resta in equilibrio totale fino a due minuti e mezzo dalla fine, quando gli ospiti allungano con decisione. Due triple di Gary Browne e una di Doron Lamb condannano Trento a chiudere il primo quarto sotto 17-29.

Non cambia la musica nel secondo quarto. Dopo un buon avvio di Trento, che torna a -6, la formazione turca accelera nuovamente. Sono ancora le triple di Lamb a punire Gentile e compagni e il Darussafaka, questa volta con due canestri dalla distanza di Kartal Ozmizrak, vola fino a +20 e il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 34-55.

Resta un incubo la partita per il Dolomiti Energia Trentino, con il terzo quarto che inizia con un altro parziale di 2-7 per il Darussafaka che vola a +28. La differenza tra le due squadre si vede anche nello score individuale, con ben cinque giocatori della formazione turca già in doppia cifra nel terzo quarto, mentre Trento ha il miglior realizzatore in James Blackmon con soli 9 punti.

Partita ormai ampiamente terminata quando si inizia l’ultimo quarto e così il Darussafaka di Istanbul alza il piede dall’acceleratore, ma Trento può solo limitare i danni e rendere il punteggio meno pesante con i canestri di Blackmon in una partita con cui i ragazzi di Brienza non sono mai entrati in partita. Turchi che, così, ora dovranno aspettare il match di domani tra Virtus Bologna e Belgrado e il prossimo turno per sapere se la loro corsa europea continuerà.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – DARUSSAFAKA 74-95 (17-29, 17-26, 12-19, 28-21)

TOP SCORER

TRENTO – Blackmon 22, Knox 13, Mezzanotte 8

DARUSSAFAKA – Browne 14, Lamb 14, Colson 14

Credits: Ciamillo