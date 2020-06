Basket: Trento ripescata in EuroCup 2020-2021, saranno quattro le italiane nella competizione

<!– –>

Buone notizie per l’Aquila Basket Trento: il Board di Euroleague Basketball ne ha infatti determinato il ripescaggio nell’edizione 2020-2021 di EuroCup a causa del ritiro comunicato dai Fraport Skyliners di Francoforte per ragioni che non sono state divulgate.

Salgono dunque a quattro le formazioni italiane presenti tra le 24 in gara nella competizione ECA. Oltre alla Dolomiti Energia, infatti, sono presenti anche Virtus Bologna, Reyer Venezia e Germani Basket Brescia: le prime due, in particolare, nell’annata interrotta dalla pandemia di coronavirus hanno raggiunto i quarti di finale (ma una sola avrebbe potuto raggiungere la finale, stante il possibile scontro in semifinale).

Il principale nodo legato alla costruzione del roster per la prossima stagione è stato legato proprio alla partecipazione o meno all’EuroCup, con la posizione di Alessandro Gentile perennemente in bilico. Resta da comprendere se, stanti queste novità, le voci che volevano un addio dell’ex Treviso e Milano siano confermate oppure se la questione resti modificata. Certamente la presenza di Trento in EuroCup rappresenta una signora spinta, dato che il primo obiettivo del figlio di Nando è quello di giocare a livello competitivo in Europa. Attualmente le conferme certe o quasi sono quelle di Davide Pascolo (che ha rinnovato fino al 2023), Andrea Mezzanotte, Luca Lechthaler, Toto Forray.

Credit: Ciamillo

