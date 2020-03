Basket, Trey Thompkins, il giocatore del Real Madrid positivo al coronavirus, tranquillizza: “Mi sento bene, aspetto che passi”

Dopo che le notizie di stampa spagnola sono state confermate dal diretto interessato, Trey Thompkins, ventinovenne ala del Real Madrid, ha voluto rassicurare tutti tramite il proprio profilo Twitter circa il proprio stato dopo la positività al coronavirus.

Queste le sue parole: “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me. Mi sento benissimo e sto soltanto aspettando, a questo punto, che il virus passi. Significa davvero molto per me“.

Thank you to EVERYONE who has sent love and/or checked up on me. I’m feeling great and just waiting for the virus to pass at this point. Really means a lot ❤️

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) March 12, 2020