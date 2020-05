Basket: ufficiale, Eurolega ed EuroCup 2019-2020 cancellate senza campioni

La stagione 2019-2020 di Eurolega e di EuroCup è stata ufficialmente cancellata senza campioni. Questo è il responso della riunione odierna di Euroleague Basketball, che ha definito, per la prima volta nella storia, lo stop delle due massime competizioni europee senza riprenderle. Lo stesso discorso vale per il torneo giovanile parallelo, che normalmente ha il suo climax durante le Final Four della manifestazione maggiore.

Sono risultate invalicabili le limitazioni dovute ai problemi di possibilità di viaggiare tra i vari Paesi, oltre a quelle legate ai rischi di infortuni con una preparazione ridotta prima di ritornare in campo (l’idea sarebbe stata di riprendere nel mese di luglio).

Loading…

Loading…

Questo un frammento del commento di Jordi Bertomeu, CEO di Euroleague Basketball, all’interno del comunicato ufficiale: “Ovviamente avevamo molte motivazioni per riprendere la stagione, ma in questa situazione eccezionale dobbiamo mettere al primo posto la salute, sopra ogni altro interesse: i nostri giocatori, coach, arbitri, club, i loro staff, il nostro, le televisioni e tutte le loro famiglie. Così facendo, rimaniamo fedeli ai nostri principi e a quello in cui crediamo. Nei prossimi mesi avremo solo una missione: fare tutto il possibile per aiutare le nostre comunità a tornare più forti, e costruire la miglior versione di noi, dentro e fuori dal campo, per quando potremo di nuovo unirci con i tifosi. Questa non è una fine, semmai un nuovo inizio“.

Al contempo, è stato deciso che la stagione 2020-2021 sarà composta dalle stesse 18 squadre che hanno partecipato all’Eurolega di quest’anno, Olimpia Milano naturalmente compresa. In EuroCup, invece, alle 8 formazioni che erano arrivate ai quarti di finale è stato garantito un posto nella prossima annata: si tratta di Virtus Bologna, Reyer Venezia, Partizan Belgrado, UNICS Kazan, Tofas Bursa, Promitheas Patrasso, AS Monaco e Unicaja Malaga.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo