Basket, ufficiale la separazione tra Meo Sacchetti e Cremona: il tecnico a un passo dalla Fortitudo Bologna

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Romeo Sacchetti non è più l’allenatore della Vanoli Cremona. Il contemporaneo divorzio tra Fortitudo Bologna e Antimo Martino lascia pensare che di qui a breve, come rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana possa accasarsi proprio sulla sponda biancoblu del capoluogo emiliano.

La Vanoli Cremona, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a causa delle grosse difficoltà economiche provocate dall’emergenza coronavirus, ha reso nota la separazione attraverso un comunicato piuttosto scarno pubblicato sul sito ufficiale del club lombardo: “Vanoli Basket Cremona comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale in essere con coach Meo Sacchetti. A Meo i ringraziamenti per i tre indimenticabili anni trascorsi insieme, coronati dalla conquista della prima storica Coppa Italia”.

Contemporaneamente la Fortitudo Bologna ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il proprio coach Antimo Martino, probabile sostituto di Buscaglia a Reggio Emilia. Questo il post pubblicato sul sito della Effe: “Fortitudo Pallacanestro e Antimo Martino comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il coach al sodalizio biancoblù. Nel rimarcare quello che è stato il grande lavoro svolto da Antimo alla guida della Effe, Fortitudo Pallacanestro saluta e ringrazia nella maniera più sincera il timoniere di una squadra che, nelle ultime due stagioni, ha conquistato una Supercoppa LNP, una promozione in serie A, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e il sesto posto in classifica, valso l’approdo della Effe alla BCL Champions League. Fortitudo Pallacanestro è fiera di aver condiviso con Antimo Martino un percorso tecnico così importante sia per la crescita del Club, sia per lo stesso coach molisano. Nel ringraziare ancora Antimo Martino per la professionalità e la passione sempre dimostrate per la causa della Effe, Fortitudo Pallacanestro gli augura di poter ottenere le migliori fortune e ulteriori successi nel prosieguo della sua carriera”.

Credit: Ciamillo