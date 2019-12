Basket: ufficiale l’approdo di Keifer Sykes a Milano, per Trieste c’è Deron Washington

Giornata di annunci nel mercato di Serie A. Nel giro di poche decine di minuti arrivano due conferme: prima quella dell’arrivo di Deron Washington a Trieste e poi quella dell’approdo di Keifer Sykes a Milano.

Keifer Sykes, nato a Chicago il 30 dicembre 1993, dopo la stagione passata in quel di Avellino è andato a giocare in Cina, ai Guangzhou Loong Lions, dove stava viaggiando alla media di 28.2 punti e 6.1 assist. In carriera ha fatto il giramondo: D-League (oggi G League) nell’annata 2015-2016 con gli Austin Spurs, franchigia affiliata a San Antonio, dopo i quattro anni di università a Green Bay, poi un trasferimento all’anno tra Anyang, in Corea del Sud, Ankara DSI, in seconda lega di Turchia, e poi la Scandone, dove ha concluso la stagione regolare a 17.2 punti e 4.1 assist ad allacciata di scarpe e la Champions League (per Avellino finita nel primo girone) con 14.3 punti e 4.3 assist e un record di 43 contro il Banvit Bandirma. Il giocatore è stato accolto così dal gm dell’Olimpia, Christos Stavropoulos: “Keifer Sykes è un giocatore giovane e di grande energia, in crescita e fortemente motivato dal desiderio di giocare a Milano e far parte del nostro progetto“.

Per un acquisto con doppia vista campionato-Eurolega ce n’è invece un altro avvolto in certa misura da un alone di mistero. Il motivo è semplice: Deron Washington arriva a Trieste senza che nessuno sappia realmente quanto si sia ripreso dall’infortunio a una spalla che, nello scorso marzo, chiuse la sua stagione a Venezia. Se in condizione, il trentaquattrenne di Saint Louis, ex Virginia Tech, con tanta esperienza dell’allora D-League e poi di Israele (Hapoel Holon, Barak Netanya e Bnei Herzliya), Spagna (Obradoiro) e Italia (Pistoia, Cremona, Torino e appunto Venezia) può riprendersi quel ruolo di ala da più di 10 punti e 6 rimbalzi a gara che ha imparato a farsi apprezzare nel nostro Paese.

Entrambi i giocatori, ad ogni modo, non debutteranno questo weekend, ma nel prossimo (così come James White, a Roma, non debutterà prima del 12 gennaio), poiché gli uffici della FIP sono al momento chiusi e quindi non si potrà procedere al tesseramento dei diretti interessati che dal 2 gennaio in avanti.

Credit: Ciamillo