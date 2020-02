Basket: Umberto Gandini nuovo amministratore delegato di LBA, la Lega di Serie A

La LegaBasket Serie A – LBA ha trovato un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Umberto Gandini, volto già ben noto ai tifosi di calcio, e in particolare del Milan prima e della Roma poi, prima di intraprendere questo passaggio verso la palla a spicchi.

Gandini, votato all’unanimità dall’Assemblea di Lega svolta in videoconferenza a Bologna, è stato per 23 anni e con vari ruoli all’interno del Milan: entrato nel 1993 come direttore dell’organizzazione sportiva, è diventato anche team manager tra il 1998 e il 2001 e poi, tra il 2014 e il 2016, direttore esecutivo dell’area sportiva per la prima squadra. Nel 2000 è stato tra i fondatori del G-14, come lo è stato nel 2008 della European Club Association. Nel 2016 è passato alla Roma, diventandone amministratore delegato fino al settembre 2018. Ha ricoperto inoltre diversi ruoli in UEFA e FIFA.

Non è ancora stato reso noto, invece, il nome del nuovo Presidente della LBA; nelle ultime ore a questo ruolo è stato accostato Walter Veltroni, che ha ricoperto in via onoraria tale carica sul finire degli Anni 2000.

Foto: LaPresse