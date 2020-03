Basket: Valencia-Olimpia Milano (Eurolega 2020) vietata ai tifosi italiani, ma si gioca a porte aperte per abbonati e locali

Ieri il Ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, aveva raccomandato che Valencia-Olimpia Milano di domani, valida per il 28° turno di Eurolega 2019-2020, si giocasse a porte chiuse in seguito all’emergenza coronavirus COVID-19. Non è invece di questo avviso la società che gioca alla Fonteta, che ha disposto misure differenti.

Il divieto di entrare nel palasport di Valencia, in realtà, c’è, ma è valido soltanto per il pubblico di provenienza italiana: in breve, non ci saranno tifosi ospiti. Confermato, invece, soltanto il pubblico locale insieme con gli abbonati. Alla Fonteta, nome colloquiale del Pabellon de la Fuente de San Luis, i posti sono 8000, gli abbonati 7750 e, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della società di casa, i biglietti ulteriori venduti sono 74. Il Valencia Basket, inoltre, ha affermato che non erano stati venduti biglietti a tifosi italiani fino a quel momento.

All’andata Milano ha vinto con il punteggio di 78-71, ma quello di domani sarà un match fondamentale per le speranze di playoff dell’Olimpia.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo