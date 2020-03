Basket: Valencia-Olimpia Milano (Eurolega maschile) e Girona-Reyer Venezia (EuroCup femminile) a porte chiuse per coronavirus

La notizia arriva dalla tv di Stato spagnola, la RTVE, e a darla il Ministro della Sanità iberico, Salvador Illa: il match valido per il 28° turno di Eurolega maschile tra Valencia Basket e Olimpia Milano e il ritorno dei quarti di finale di EuroCup femminile tra Uni Girona e Umana Reyer Venezia, previsti rispettivamente per il 5 e il 19 marzo, si giocheranno a porte chiuse.

Questa misura è stata adottata in seguito all’emergenza coronavirus COVID-19 che sta impegnando severamente il nord dell’Italia e ha anche iniziato a far registrare casi in Spagna. Milano, oltre al match della Fonteta, giocherà a porte chiuse anche questa sera contro il Real Madrid.

La disposizione di giocare a porte chiuse riguarda anche due match di calcio, Valencia-Atalanta di Champions League e Getafe-Inter di Europa League.

🔴 ÚLTIMA HORA Estos son los eventos que se jugarán a puerta cerrada por el coronavirus: ▪ Valencia Basket-Olimpia de Milán (5 de marzo)

▪ Valencia-Atalanta (10 de marzo)

▪ Getafe-Inter (19 de marzo)

▪ Girona-Venecia (19 de marzo)https://t.co/YTdGMVSRxj pic.twitter.com/heMrzYK0Ac — RTVE (@rtve) March 3, 2020

Loading…

Loading…

Va detto che Girona-Venezia potrebbe subire un rinvio nel caso in cui giocatrici impegnate nel match dovessero trovarsi impegnate nel torneo Preolimpico di basket 3×3, previsto dal 18 al 22 marzo a Bangalore, in India. Anche qui, però, c’è un problema: l’India ha bloccato l’ingresso ai viaggiatori che provengono da Italia, Cina, Corea del Sud, Giappone e Iran.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo