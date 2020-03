Basket, Varese piazza il colpo Toney Douglas: arriva in sostituzione di Jason Clark

Bel colpo dell’Openjobmetis Varese, che mette sotto contratto Toney Douglas. Il cestista statunitense, classe 1986, arriva nello spot di esterno in sostituzione di Jason Clark.

Douglas ha giocato a lungo in NBA vestendo le maglie di New York Knicks, Houston Rockets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Miami Heat, New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies; per lui esperienze anche in Cina, Turchia e Spagna. L’ultima esperienza prima di approdare in Serie A è stata propria nella Liga ACB, nello specifico all’Estudiantes, dove ha totalizzato 7.5 punti di media in 11 partite ufficiali.

Credit: Ciamillo