Basket, Venezia batte una brutta Milano per 67-63 e va in finale di Coppa Italia 2020

È l’Umana Reyer Venezia la prima finalista della Coppa Italia 2020 di basket. Quarta sorpresa a Pesaro in tre giorni, con l’Olimpia Milano che è troppo brutta per essere vera da tre punti, mentre Venezia soffre il primo quarto, dove Milano scappa via, ma poi nei due quarti centrali la squadra di Messina segna solo 22 punti e vede la Reyer scappare via. Non basta la rimonta nell’ultimo quarto e Venezia fa festa vincendo per 67-63.

Primi quattro minuti di grande equilibrio a Pesaro tra Olimpia e Venezia, ma a quel punto Milano cambia ritmo, mette un parziale di 11-0, compreso un gioco da 3+1 di Nedovic, e scappa via. L’Umana Reyer prova a darsi una scossa con le triple di Filloy e Bramos, ma il primo quarto si chiude con la squadra di Ettore Messina nettamente avanti 22-15.

Secondo quarto che vede le due squadre faticare a trovare il canestro, con i primi tre minuti che passano senza che le due squadre riescano a mettere punti sul tabellone. Ne approfitta Venezia, che trova i punti per accorciare il distacco, ma poi Scola e Rodriguez riallungano per Milano sul +8. Insiste la Reyer nei minuti finali del primo tempo, con il parziale che si chiude 14-9 per i veneti e si va al riposo sul 31-29 per l’Olimpia.

Continua il brutto momento dei ragazzi di Messina nella prima metà del terzo quarto e dopo oltre 20 minuti Venezia si trova avanti. Milano fatica a trovare il canestro, mentre la Reyer segna con più continuità e serve a metà quarto una tripla di Micov per riportare l’Olimpia a -1, con Venezia che era andata avanti anche di oltre un possesso pieno. Non trova più i canestri da tre Milano, protesta per due falli considerati dagli arbitri non antisportivi, mentre Venezia trova lo spazio per andare a +10.

Continua a faticare Milano anche nell’ultimo quarto, anche se alcuni errori in attacco di Venezia e i falli in difesa permettono a Rodriguez e compagni di tornare a -4 dopo poco più di tre minuti. Tanti errori da entrambe le parti e punteggio che non si smuove, con Venezia che dopo cinque minuti ancora non segna, mentre Milano continua a non trovare canestri pesanti per richiudere completamente il gap. Olimpia che dopo il 2 su 5 nel primo quarto è 1 su 20 da tre nei tre successivi e si continua a navigare tra il +4 e il +6 per l’Umana. A due minuti e mezzo Micov mette il canestro del -2 per l’Olimpia e tutto si riapre. Bramos, Rodriguez e De Nicolao mettono tre triple di fila, poi Micov fa 0 su 2 dai liberi ed è il +5 per Venezia. Rodriguez riporta Milano a -3 con 45″ da giocare. Fallo su Bramos e tre liberi che possono chiudere il match, ma il numero 6 li sbaglia tutti. Rimbalzo preso da Venezia e due punti che chiudono il match.

IL TABELLINO DI OLIMPIA MILANO – REYER VENEZIA 63-67 (22-15, 9-14, 13-25, 19-13)

MILANO: Rodriguez 15, Scola 14, Micov 9, Tarczewski 9

VENEZIA: Watt 16, Daye 13, De Nicolao 16

Credits: Ciamillo