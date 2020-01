Basket, Venezia sbaglia troppo e cede contro l’Oldenburg nell’EuroCup 2020

Esce sconfitta a Oldenburg la Reyer Venezia al termine di una partita in cui i veneti hanno concesso troppo ai tedeschi, soprattutto nel terzo quarto, mentre nella prima parte del match le palle perse sono state decisive. Un ultimo quarto positivo non basta a Tonut e compagni per colmare il gap e un Mahalbasic che chiude con 25 punti e 12/13 da due punti danno la vittoria ai padroni di casa.

Inizia benissimo Venezia in Germania, con due triple consecutive di Watt e +6 per i veneti. Iniziano, subito dopo, però le palle perse per gli ospiti e un parziale di 11-0 per l’Oldenburg obbliga la Reyer a inseguire. Ospiti che sbagliano troppo in attacco, ma sono precisi dalla lunga distanza e, così, ecco che alla fine del primo quarto Venezia resiste ed è sotto solo 24-20.

Non migliorano le cose nel secondo quarto, con la Reyer poco precisa nei passaggi, mentre Mahalbasic e Poulding fanno male sia dalla distanza sia sotto canestro e Oldenburg che allunga a +10 a metà quarto. Prova Filloy a tenere i suoi vicini con un paio di canestri, ma in attacco va a segno troppo facilmente la squadra tedesca e si va al riposo sul 54-43.

Se, in qualche modo, Venezia aveva limitato i danni nei primi due quarti, nel terzo crolla in Germania e subisce un pesante passivo in dieci minuti. Nella prima metà del quarto le triple di Schwethelm e Hobbs portano i tedeschi a +20, che arriva addirittura a +25 e solo negli ultimi secondi del tempo Venezia riesce a ridurre il gap a 81-63.

Loading…

Loading…

Il canestro di Tonut e la tripla di De Nicolao riportano Venezia a -13. E la Reyer inizia a crederci, l’Oldenburg peggiora le statistiche, gli ospiti difendono e, finalmente, segnano e le triple di Bramos e Stone riportano Venezia a -9 poco dopo la metà quarto. Ma è ancora una volta Mahalbasic, migliore in campo, a tenere la Reyer a distanza e a dare all’Oldenburg la vittoria.

IL TABELLINO DI OLDENBURG – VENEZIA 98-87 (24-20, 30-23, 27-20, 17-24)

Oldenburg: Hobbs 14, Tadda 5, Mahalbasic 25, Paulding 17, Schwethelm 8, Moore 5, Sears 10, McClain 2, Kessen, Hollatz, Amaize 5, Larson 7

Venezia: Udanoh, Stone 13, Bramos 14, Chappell 6, Watt 11, Tonut 12, Daye 5, De Nicolao 7, Filloy 9, Vidmar 5, Mazzola 5, Pellegrino

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo