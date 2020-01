Basket: vetrofania dedicata a Kobe Bryant sui tabelloni nella 21a giornata di Serie A

La LegaBasket Serie A (LBA) ha deciso di ricordare in maniera visibile Kobe Bryant, scomparso domenica in un incidente di elicottero in California in cui hanno perso la vita anche la figlia Gianna e sette ulteriori occupanti, tra cui il pilota del velivolo.

Ci sarà infatti una vetrofania posizionata nella parte alta dei tabelloni delle squadre impegnate in casa nella 21a giornata della Serie A 2019-2020: Brindisi, Virtus Bologna, Cantù, Trento, Roma, Trieste, Treviso e Cremona. Tale vetrofania conterrà il cognome della leggenda dei Los Angeles Lakers e i due numeri che ha indossato nella prima e seconda parte della carriera, l’8 e il 24.

Già lo scorso lunedì, la Federazione Italiana Pallacanestro aveva disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di qualsiasi serie per ricordare il Black Mamba, un uomo il cui legame con l’Italia è stato profondo: quando il padre Joe giocava nel nostro campionato, lui era sempre lì, pronto ad appropriarsi del pallone ogni volta che il campo era libero. Numerosissimi sono stati i ricordi lasciati anche da chi lo aveva conosciuto direttamente sui campi, nell’epoca delle giovanili, e lui stesso ha ricordato quanto fosse stato importante il suo passato nel nostro Paese per molteplici ragioni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse