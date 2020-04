Basket: vicina la decisione della FIBA su Europei 2021 e Preolimpici

Sembra in arrivo una decisione definitiva sul destino degli Europei 2021 maschili e femminili, delle manifestazioni continentali in generale programmate per il prossimo anno e dei tornei Preolimpici che dovevano ancora disputarsi (i quattro di basket maschile e i due del 3×3).

Secondo quanto riportato dal sito di settore Sportando, sono in arrivo tre giorni di riunioni nelle sedi centrali della FIBA secondo un programma che vede, per quanto riguarda il semplice livello europeo, oggi una riunione di FIBA Europe per valutare le opzioni di riprogrammazione degli Europei, domani la commissione competizioni farà raccomandazioni al comitato esecutivo che, giovedì, prenderà le proprie decisioni in merito a Preolimpici e tornei continentali.

Gli Europei maschili 2021 sono stati assegnati a Germania, Repubblica Ceca, Georgia e Italia, quelli femminili a Francia e Spagna.

Credit: Ciamillo