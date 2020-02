Basket, vicino lo stop alla Serie A per il coronavirus. Gianni Petrucci: “Aspetto di informare Spadafora e poi ufficializzo”

Sembra sempre più vicina anche per il basket l’ora della sospensione dei campionati, con tutte le società che stanno aspettando da diverse ore (o meglio, dalla giornata di ieri, visto l’incedere del blocco delle vendite dei biglietti) direttive dalla FIP.

A parlare, molto brevemente, a La Repubblica è il Presidente federale Gianni Petrucci, che afferma: “Aspetto di informare il Ministro Spadafora e poi lo ufficializzo“. Il riferimento, chiaramente, è al blocco, per quanto tempo non si sa ancora, dei campionati. A questo punto è atteso a breve un comunicato della FIP.

Nella mattina si era paventata l’ipotesi di giocare la sola Olimpia Milano-Virtus Roma al Mediolanum Forum di Assago, ma a porte chiuse. Quest’ipotesi, però, andrebbe a tramontare in caso di blocco totale quantomeno della giornata numero 23 della Serie A. Nel frattempo, in A2 e in B, moltissime gare hanno subito rinvii a catena; ultima della serie è quella tra Eurobasket Roma e Treviglio nel girone Ovest, valevole per la 25a giornata, penultima della fase regolare prima dell’inizio di quella a orologio incrociata tra i due gironi.

Credit: Ciamillo