Basket: Virtus Bologna, Dinamo Sassari e Olimpia Milano già qualificate per la Coppa Italia. Dietro è grande lotta per gli altri cinque posti

Nelle ultime due giornate sono arrivate le prime tre qualificazioni matematiche per le Final Eight di Coppa Italia 2020, che si terranno alla Vitifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio del prossimo anno.

La Virtus Bologna, in testa a quota 22 punti frutto di 11 vittorie e 2 sconfitte, è stata la prima a centrare l’obiettivo la scorsa settimana, seguita proprio ieri dalla Dinamo Sassari, capace di battere le V nere in modo netto nell’ultima giornata, e dall’Olimpia Milano, che ha staccato il pass con la vittoria su Trento. Queste ultime due squadre sono a 20 punti, appaiate in seconda posizione.

Dietro Segafredo, Banco di Sardegna e A|X Armani Exchange c’è grandissima lotta, con tre giornate che devono ancora esaurirsi, per i cinque posti rimanenti. La posizione favorevole è in mano al gruppo delle quarte (Fortitudo Bologna, Brescia e Cremona), a quota 16 anche se con calendari non semplicissimi. A 14, al settimo posto, ci sono Brindisi e Virtus Roma, con la prima che ha un calendario piuttosto favorevole e la seconda che ha le trasferte di Venezia e Reggio Emilia e poi il turno di riposo all’ultima di andata.

Cinque squadre si trovano appena fuori dalla zona Final Eight, a quota 12, e sono Venezia, Reggio Emilia, Cantù, Varese e Treviso. Per i Campioni d’Italia, in particolare, sarà importante la trasferta di Brescia del 5 gennaio, perché finora hanno vinto soltanto una volta lontano dalle mura amiche del Taliercio. Nessuna di queste squadre, peraltro, deve più sottostare al turno di pausa provocato dal campionato a 17 squadre. Più lontana, e con speranze ridotte al lumicino, Trento (a pari punti c’è Pistoia, che però ha il turno di riposo alla sedicesima).

Credit: Ciamillo