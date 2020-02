Basket: Virtus Bologna, multa FIBA per aver mollato la Champions League in favore dell’EuroCup. Trattative per annullarla

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, la Virtus Bologna ha dovuto pagare una pesante multa per aver abbandonato la Basketball Champions League, che aveva vinto nella stagione 2018-2019, in favore dell’EuroCup, che sta disputando quest’anno e nella quale è al momento alle Top 16, benché non abbia ancora la minima certezza di giocare i quarti di finale (dipenderà dal match conclusivo delle Top 16 contro il Darussafaka, in Turchia).

Da parte della società bianconera, però, c’è tutta l’intenzione di chiedere l’annullamento della multa stessa, in quanto non definitiva. Il primo capitolo di questo confronto per riavere indietro i 250.000 euro oggetto del contendere si è svolto a Tenerife, a margine del weekend di Coppa Intercontinentale in cui le V nere hanno ceduto ai padroni di casa il trofeo.

La Virtus Bologna è uscita ai quarti di finale in Coppa Italia, cedendo di fronte alla Reyer Venezia dopo un tempo supplementare.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading…

Loading…

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo