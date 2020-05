Basket: Virtus Bologna, tra speranze di Baraldi non morte d’Eurolega e riflessioni. Reyer Venezia soddisfatta di tornare in EuroCup

Sono molte e variabili le reazioni in giro per l’Europa relativamente alla cancellazione definitiva della stagione 2019-2020 di Eurolega ed EuroCup, senza campioni. In Italia, in generale, c’è un livello di soddisfazione adeguato, e se l’Olimpia Milano se l’aspettava, ci sono tinte diverse, pur nella similitudine, per Virtus Bologna e Reyer Venezia, che erano ancora in corsa in EuroCup.

Luca Baraldi, AD delle V nere, ha dichiarato al Resto del Carlino: “Abbiamo formalizzato istanza per la partecipazione alla prossima Eurolega. Dovessero esserci delle defezioni, noi siamo pronti. Il nostro obiettivo è arrivare là e vorremmo, per quanto possibile, cercare di anticipare i tempi. Ringrazio Euroleague perché ha fatto di tutto, in questi mesi, per provare la ripartenza, ma oggi non ci sono ancora le condizioni. L’Europa intanto ha fatto ciò che non ha voluto fare l’Italia. Si poteva aspettare a stoppare la Serie A. In altri Paesi, i campionati nazionali stanno per riprendere, mentre noi abbiamo avuto una fretta incomprensibile nel chiudere tutto. Si poteva riflettere un po’ di più“. La Virtus Bologna, va ricordato, è tra le 8 squadre che avranno accesso automatico all’EuroCup in quanto qualificate ai quarti di finale; tra esse anche Venezia.

Loading…

Loading…

E proprio della Reyer parla il suo attuale presidente, Federico Casarin: “Ringraziamo Bertomeu per averci riservato questa opportunità. Un atto di fiducia nel nostro lavoro, un riconoscimento e in un certo senso anche un merito acquisito. Eravamo tra le otto squadre ancora in lizza per accedere all’Eurolega. La decisione di mettere fine alla stagione è stata corretta. Ripartire dopo un lungo stop per giocarsi tutto in poche partite sarebbe stato piuttosto complicato“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo