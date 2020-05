Basket: Virtus Roma, c’è l’interesse di alcuni soggetti verso la società

Per il momento, e questo è da tener ben presente, non si sta ancora parlando di nulla di ufficiale. Però che ci sia del movimento attorno alla Virtus Roma, nei giorni successivi all’uscita di scena di Claudio Toti dopo quasi vent’anni, è impossibile negarlo.

Le notizie che arrivano dal Corriere dello Sport, a firma di Andrea Barocci, in questo senso parlano di due differenti vie: una è quella già nota, che riguarda la stessa azienda che aveva mostrato interesse prima della pandemia di coronavirus, con cui i rapporti dovrebbero riallacciarsi in tempi molto brevi. L’altra, invece, riguarda un imprenditore non meglio noto, ma non romano. Sullo sfondo ci sono anche altri soggetti interessati.

La principale richiesta di Toti rimane una: quella di non portare via la Virtus da Roma, cosa del resto scritta nero su bianco nel comunicato di addio apparso sul sito ufficiale della società. Bisognerà capire come potrà avvenire l’eventuale passaggio di consegne, tenendo conto anche del fatto che, ad oggi, in termini di giocatori i contratti in mano alla Virtus sono quelli di Tommaso Baldasso e Roberto Rullo. I contratti con gli stranieri, come dichiarato dal figlio di Claudio Toti, Alessandro (diventato presidente nell’anno del ritorno in A), sono stati tutti portati a conclusione il 7 aprile scorso.

Nel frattempo, è tornato a parlare della situazione Gianni Petrucci, che ha invocato un’unione di Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Daniele Frongia, Assessore allo Sport, e di Giovanni Malagò, che oltre a essere numero uno del CONI è anche profondo conoscitore della realtà romana, tramite il “suo” Circolo Canottieri Aniene.

Credit: Ciamillo