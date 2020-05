Basket: Virtus Roma, Claudio Toti lascia dopo vent’anni. Il pacchetto azionario a disposizione di chi vuole entrare

“Dopo venti anni di impegno nel basket nazionale sono costretto, mio malgrado, ad annunciare il mio disimpegno dalla Pallacanestro Virtus Roma. È una decisione importante e sofferta, ma non me la sento più di andare avanti. In questa difficile scelta ovviamente ha inciso in maniera preponderante l’emergenza legata al covid-19, che mi obbliga a dedicare le mie energie e le mie risorse nelle aziende di famiglia, piuttosto che nello sport. Ho naturalmente anche informato le Istituzioni cittadine, regionali e sportive“.

Comincia così il comunicato con il quale, attraverso il sito ufficiale della Virtus Roma, Claudio Toti, che l’ha dal 2001 al 2019 per poi lasciare il comando al figlio Alessandro nell’ultima stagione, annuncia l’uscita di scena dal basket. Lungo questo arco di tempo la società capitolina ha raggiunto due finali scudetto e ha partecipato all’Eurolega nelle annate 2003-2004 e poi in quelle dalla 2006-2007 alla 2010-2011, fermandosi (con il vecchio meccanismo) alle Top 16 nel migliore dei casi. Durante la sua presidenza, la Virtus è scesa, per difficoltà economiche, in A2, dove ha militato tra le stagioni 2015-2016 e quella 2018-2019, in cui si è ripresa la Serie A.

Nel comunicato, Toti prosegue così: “Metto a disposizione il pacchetto azionario della squadra a chiunque voglia investire nel mondo del basket, coltivando i valori dello sport. Auspico che la Pallacanestro Virtus Roma possa trovare un nuovo imprenditore disposto a rilanciare la società che è fatta di uomini e donne alle quali va il mio più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione che hanno mostrato in questi anni. Per loro sono profondamente dispiaciuto. Ringrazio tutti gli atleti, con cui ho condiviso in questi anni sogni, vittorie e imparato dalle sconfitte; ringrazio gli sponsor e soprattutto i tifosi, che hanno sempre sostenuto i colori della Virtus. Come detto, la squadra e la società esistono e sono a disposizione di chi vuole entrare in questo mondo, dove ho investito risorse ed energie ricevendo forse meno di quanto ho dato. Io mi fermo qui, ma mi auguro che la Virtus possa, invece, continuare per raggiungere importanti risultati sportivi e per regalare ancora gioie ed emozioni“.

Resta ora da comprendere quale sarà l’evoluzione della situazione in casa virtussina. L’unica certezza è legata all’importanza del colpo di scena: le possibilità che si aprono sono al momento ovviamente tutte. Starà al prossimo futuro comprendere maggiormente se qualcosa bolle in pentola in terra capitolina, e, nel caso, che cosa.

