Basket: WNBA 2020, stagione ufficialmente al via a fine luglio alla IMG Academy di Bradenton

Dopo la NBA, anche la WNBA ha ufficialmente annunciato il ritorno in campo alla fine di luglio. Lo ha annunciato la stessa lega professionistica femminile con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, nel quale si illustrano i dettagli dell’inizio della stagione 2020, in formato ridotto.

La sede prescelta per il via dell’annata è la IMG Academy, che si trova a Bradenton, in Florida, ed è stata fondata nel 1978 da Nick Bollettieri. Ci saranno 22 partite di stagione regolare, e non più le 36 originali, mentre i playoff seguiranno il regolare format: sfide secche nei primi due turni, al meglio delle 3 su 5 per semifinali e finale, dove entreranno in gioco le prime due teste di serie.

La IMG Academy servirà da sito unico, in una sorta di bolla, per training camp, partite e permanenza. Queste le parole della commissioner della WNBA, Cathy Engelbert: “Stiamo finalizzando un piano di partenza della stagione per concretizzare il grande momentum generato nella lega durante l’offseason e abbiamo usato i principi guida di salute e sicurezza di giocatrici e staff essenziale perstabilire necessari ed estesi protocolli. Continueremo a consultarci con esperti medici e ufficiali di pubblica salute, così come con giocatori, proprietari e gli altri stakeholders mentre guardiamo avanti con il nostro piano esecutivo. E, nonostante lo sconvolgimento creato dalla pandemia globale alla nostra stagione 2020, la WNBA e il suo Board of Governors credono fermamente nel supportare e valutare le atlete d’elite che giocano nella WNBA. Per questo le giocatrici riceveranno i loro stipendi per intero durante la stagione“.

Non si conoscono ancora le date precise della ripresa, ma è noto che il training camp si svolgerà per buona parte del mese di luglio, mentre alla fine dello stesso mese dovrebbero tornare in campo le 12 franchigie. Nelle settimane precedenti l’esplosione della pandemia era stato annunciato che Cecilia Zandalasini avrebbe giocato la sua terza stagione alle Minnesota Lynx. Difendono il titolo le Washington Mystics.

