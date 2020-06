Basket: WNBA, per la stagione 2020 formato ridotto con 22 partite? Si partirebbe prima della ripresa NBA

<!– –>

Se la stagione NBA è stata interrotta, quella WNBA non è mai iniziata. La pandemia di coronavirus ha avuto, tra gli altri effetti, quello di non consentire alla lega professionistica femminile, che si gioca già normalmente in estate quando la stagione europea si è conclusa, di prendere il via.

Secondo quanto riportato da ESPN, sarebbe pronto un piano di inizio della stagione in formato ridotto, con 22 partite di regular season invece delle 36 originariamente previste per ognuna delle 12 franchigie. Si prenderebbe il via a Bradenton, in Florida, sede della IMG Academy, che ha quattro campi pronti per l’uso. La data chiave è quella del 24 luglio. Ci sarebbe una riduzione dei salari del 40% (tradotto: riceverebbero il 60% di quanto entrerebbe nella norma). Si sta comunque attendendo il feedback delle giocatrici, che stanno considerando ogni opzione.

Non ci sono dettagli ulteriori sullo svolgimento della stagione, come nemmeno dei playoff: anche in questo caso serve un’approvazione anche delle giocatrici, che per il momento non è arrivata. Fino a quando non ci saranno certezze, resterà in piedi il titolo delle Washington Mystics.

