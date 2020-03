Basketball Champions League 2020: la Dinamo Sassari sfida Burgos nell’andata degli ottavi di finale

La Dinamo Sassari torna in campo per la prima volta dal quarto di finale perso in Coppa Italia contro Brindisi. Gli isolani saranno in scena domani nell’andata degli ottavi di finale di Basketball Champions League contro gli spagnoli del San Pablo Burgos. Prenderà parte all’incontro anche il nuovo arrivato in casa Banco di Sardegna, che poi è una vecchia conoscenza, Jaime Smith, il quale ha sostituito Curtis Jerrells.

L’incontro, sulla carta, è sicuramente abbordabile per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Burgos, infatti, non ha una rosa paragonabile a quella della Dinamo. In Liga ACB, il sodalizio della Castiglia y Leon occupa la decima posizione con un record di 11 vittorie e 11 sconfitte. In Basketball Champions League, invece, ha superato il girone B agguantando il terzo posto con un record di 8-6, non paragonabile all’11-3 con il quale Sassari si è qualificata come seconda nel gruppo A.

Burgos, inoltre, è reduce da una brutta sconfitta di 29 punti patita in campionato per mano del Valencia. Fuori casa, inoltre, gli spagnoli non vincono dall’11 di gennaio. Il vero problema, per il Banco di Sardegna Sassari, sono le oltre due settimane di stop. Sarà difficile, infatti, trovare immediatamente ritmo durante l’incontro dopo uno stop così lungo. La pausa, tuttavia, può anche aver rigenerato gli isolani, i quali, nelle settimane a cavallo tra gennaio e febbraio, sembravano un po’ in affanno.

Credit: Ciamillo