Battistini ag. Cragno: “È pronto per una big. Napoli in futuro? Serve chiarezza su chi è il titolare”

Calciomercato Napoli – Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

“Il Cagliari è in constante crescita ed è una realtà importante. Vogliono creare qualcosa di importante che prima o poi verrà fuori. Alessio è uno dei due portieri più forti che ci stanno in circolazione, lo dice il campo. A Napoli non so se vorranno fare qualcosa per Cragno in futuro, prima a Napoli devono fare chiarezza su chi è il titolare. In passato non mi ricordo. Cragno ora è un portiere top, lo sta dimostrando con i fatti sul campo e ha ancora ampi margini di miglioramento. E’ un portiere pronto per sostenere pressioni importanti”.

