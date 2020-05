Beatrice Valli: “Contraria all’epidurale, assurdo farsi infilare un ago per sentire meno male”

Polverone su Beatrice Valli, compagna di Marco Fantini che ha recentemente dato alla luce la sua terza figlia, Azzurra. A pochi giorni dal parto, la bella influencer ha raccontato la sua esperienza interagendo con i follower sul suo profilo Instagram. Ma con una precisazione: non ha chiesto l’anestesia epidurale per nessuno dei suoi tre parti. L’epidurale è un tipo di anestesia praticata a livello locale che annulla la sensazione dolorosa percepita nella parte inferiore del busto e degli arti inferiori, senza addormentare il paziente. Viene generalmente eseguita per limitare il dolore del parto. A tal proposito, in un primo messaggio condiviso sui social, Beatrice ha spiegato: “Mai fatto epidurale nella mia vita per nessuno dei tre parti. Tanto bisogna soffrire qualche ora non capisco perché farsi infilare un ago e qualcosa nel corpo giusto per sentire un pochino meno male. Lo trovo assurdo”.

La precisazione di Beatrice Valli

Tra i numerosi commenti ricevuti da Beatrice dopo avere raccontato la sua esperienza ce ne sono stati alcuni arrivati da donne che si sono dette distanti dalle affermazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Rivolgendosi a loro, la compagna di Marco Fantini ha aggiunto: “Non voglio e non ho giudicato nessuno dicendo che sono contraria all’epidurale”. Ha quindi specificato di avere lei stessa sofferto un travaglio particolarmente lungo: “Voglio precisare però una cosa, ci sono donne che mi hanno scritto che non so cosa sia il dolore o che hanno ore e ore di travaglio e che non possono farne a meno! Primo mio parto durato 27 ore e 4 di spinte e vi assicuro che ho avuto anche una emorragia molto grossa e ho avuto 25 punti ma l’epidurale non l’ho fatta”. E ha concluso:

Un’altra cosa. Non sto dicendo che l’epidurale sia giusto o non giusto farla ma che non debba passare il concetto che si debba fare come quando si mangia una caramella. E comunque una puntura rischiosa in cui metti a rischio oltre che la tua anche la salute del bambino.

Beatrice Valli è diventata mamma di Azzurra

Già madre del piccolo Alessandro, nato dalla relazione con l’ex compagno Nicolas Bovi, Beatrice ha incontrato Marco Fantini a Uomini e Donne. L’ex tronista l’ha scelta al termine di un percorso durato pochi mesi e quanto accaduto dopo tra i due ha dimostrato che quello che li lega è amore. Insieme, Marco e Beatrice sono diventati genitori della piccola Bianca e, qualche giorno fa, di Azzurra. E non hanno nascosto il proposito di sposarsi al più presto, dopo avere dovuto rimandare le nozze previste il 27 settembre a causa dell’emergenza coronavirus.