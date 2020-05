Beatrice Valli dopo la nascita di Azzurra Fantini: “Marco sono pronta per il quarto figlio”

Beatrice Valli è da poco diventata mamma per la terza volta. Dopo Alessandro e Bianca, è nata Azzurra. L’ex volto di Uomini e Donne, ha avuto il primogenito da una precedente relazione. Bianca e Azzurra, invece, sono nate dalla storia d’amore con Marco Fantini. In queste ore, Beatrice Valli è tornata a casa dall’ospedale e ad attenderla ha trovato i suoi figli e la casa allestita a festa con una miriade di palloncini.

Beatrice Valli pronta per il quarto figlio

Beatrice Valli è al settimo cielo e felice di cominciare questo nuovo percorso materno con Azzurra. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto nella quale stringe a sé la sua bambina. E, con un pizzico ironia, assicura a Marco Fantini di essere pronta per avere il quarto figlio: “Sono pronta per il quarto Marco. Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”. Nonostante Marco Fantini sia innamoratissimo delle sue bambine, vorrebbe avere un figlio maschio. Non è da escludere, dunque, che la coppia decida di continuare ad allargare la famiglia fino a quando non arriverà il fiocco azzurro.

La nascita di Azzurra e la gioia di Marco e Beatrice

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno accolto con grande gioia la nascita di Azzurra. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essersi innamorato di nuovo, non appena i suoi occhi hanno incontrato il viso della piccola Azzurra: “Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi è la cosa più bella che si può avere nella vita. L’emozione è tanta, sono felicissimo”. Beatrice Valli, invece, ha descritto la sua vita come una fiaba. Dopo una lunga attesa è arrivata Azzurra: “La nostra vita è come una favola. Benvenuta tra noi piccola azzurra, ti abbiamo aspettato davvero tanto ed eccoti tra noi”.