Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori, è nata Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini sono di nuovo genitori. È nata Azzurra. La coppia conosciutasi nello studio di Uomini e Donne ha annunciato la notizia su Instagram. Beatrice è già madre di Alessandro (nato da una precedente relazione) e di Bianca, prima figlia avuta da Marco Fantini.

Il 12 maggio si sono rotte le acque: il lungo travaglio

Nelle scorse ore, Beatrice Valli ha informato i fan sugli ultimi sviluppi della gravidanza. All’una di notte del 12 maggio si sono rotte le acque, ma ha preferito attendere qualche ora prima di recarsi in ospedale insieme al compagno Marco Fantini. Nel post nel quale ha annunciato il parto imminente, Beatrice Valli ha raccontato:

“La prossima foto sarà con Azzurra. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare da Marco, che ora è a casa tutto agitato che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.

Una gravidanza difficile

Beatrice Valli ha vissuto la gravidanza a stretto contatto con i suoi follower. Li ha aggiornati costantemente sul suo stato di salute. Lo scorso aprile, si è recata in ospedale per un controllo perché avvertiva uno stato di malessere. A dicembre, in una serie di Instagram Stories descrisse questa come la gravidanza più difficile tra le tre vissute:

“La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più”.

La storia d’amore di Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2013, nello studio di Uomini e Donne: corteggiatrice lei e tronista lui. Il giovane decise di sceglierla e di frequentarla fuori dallo studio del programma di Maria De Filippi. Certo, tra loro non sono mancati momenti di crisi, ma sono sempre riusciti a ritrovarsi. Marco è innamoratissimo di Beatrice e si è molto affezionato anche al primogenito di lei, Alessandro. Il 29 giugno 2017, poi, è nata Bianca. In queste ore, è arrivata Azzurra a impreziosire ulteriormente la famiglia. La coppia aspetta che passi l’emergenza Coronavirus per convolare a nozze.