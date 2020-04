Beatrice Valli incinta in ospedale: “Non sto bene”. Marco Fantini potrà assistere al parto

Manca ormai poco al parto di Beatrice Valli, che nelle scorse ore si è recata all’ospedale, come ha fatto sapere l’influencer con un messaggio via Instagram Stories: “Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare… Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa“. Niente di grave dunque, ma una semplice visita di sicurezza, in dolce attesa della figlia Azzurra. Il compagno Marco Fantini, con cui la Valli forma una delle coppie più amate tra quelle uscite da Uomini e Donne, ha spiegato di aver vissuto qualche attimo di agitazione:

Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto. Non potete capire l’ansia.

Marco Fantini presente durante il parto

Fantini ha anche informato i fan di un particolare importante: “Una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora“. Dunque, sembra che nell’ospedale che la Valli ha scelto per il parto si siano allentate le regole molto restrittive delle scorse settimane, che vietavano l’ingresso di altre persone al momento della nascita per il protocollo anti-coronavirus.

Beatrice e Marco hanno rimandato il matrimonio

Marco e Beatrice hanno scelto il nome Azzurra per la loro seconda figlia, in linea con quello della primogenita Bianca. L’ex volto di Uomini e Donne è anche mamma di un altro bambino di nome Alessandro, nato da una precedente relazione: dunque, questo è per lei la terza gravidanza, tutt’altro che facile, come ha ammesso la stessa Beatrice mesi fa. Lei e Fantini hanno già programmato di sposarsi dopo la nascita di Azzurra, ma le nozze dovranno attendere un po’ più del previsto a causa dell’attuale emergenza. “È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno“, aveva spiegato la Valli a inizio aprile, “Non ci sentiamo di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così complicato. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto“.