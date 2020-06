Beatrice Valli mostra la pancia a 15 giorni dal parto: “Ho perso 8 chili, devo perderne altri 10”

A due settimane dalla nascita di Azzurra, Beatrice Valli scopre la pancia. La compagna di Marco Fantini, bellissima influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto mostrare ai follower come sta velocemente cambiando il suo corpo dopo il parto. Sempre attentissima alla forma, anche per lavoro, Beatrice è solita documentare sui social la sua vita quotidiana, cambiamenti compresi.

La foto a due settimane dal parto

“Due settimane dopo il parto. Non vi faccio vedere perché potreste spaventarvi” ha scritto Beatrice divertita, postando tra le Instagram stories una foto scattata qualche ora fa. Nello scatto l’influencer ha coperto il viso (“Per non spaventarvi” scherza) ma non il corpo che sta velocemente tornando alla forma di sempre. Non che abbia assoluta necessità di bruciare le tappe: la neo mamma di Azzurra, già madre di altri due figli, è bellissima com’è sempre stata. Ed è probabile che celebrerà il ritorno al peso forma in tempi record. “Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto. Ne ho ancora una decina da smaltire” aveva già raccontato a pochi giorni dal parto. A giudicare dalle foto postata qualche ora fa, quelli rimasti ancora da perdere sono pochissimi.

I figli di Beatrice Valli

Beatrice Valli è una nota influencer italiana, fidanzata con Marco Fantini. Lo incontrò a Uomini e Donne all’epoca in cui il modello era un tronista nel dating show di Maria De Filippi. Già madre di un bambino – il piccolo Alessandro, nato dalla relazione con Nicolas Bovi – dall’attuale compagno ha avuto Bianca e, poche settimane fa, la piccola Azzurra. Il 29 maggio, Beatrice e Marco hanno festeggiato i loro primi 6 anni insieme. Quest’anno si sarebbero dovuti sposare ma l’emergenza sanitaria in Italia li ha costretti a rimandare le nozze che saranno celebrate prima possibile.