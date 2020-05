Beatrice Valli neomamma: “Azzurra ha un problema alla lingua”

Beatrice Valli è diventata mamma da qualche giorno e continua ad aggiornare i suoi fan sullo stato di salute della piccola Azzurra e sull’andamento della maternità. La piccola nata dall’amore con Marco Fantini sta bene ma i medici le hanno riscontrato un piccolo problema alla lingua. Nulla di serio: si tratta anzi di un’ anomalia comune a molti neonati. Ciò non toglie che la Valli, nel corso della visita medica, ha vissuto un momento di preoccupazione.

“Azzurra è abbastanza brava, si sveglia ogni 3 ore-3 ore e mezza“, ha spiegato in una serie di stories su Instagram la Valli, spiegando che la bambina è stata sottoposta alla sua prima visita e che risulta in ottimo stato di salute. La piccola viene allattata al seno ed “è cresciuta benissimo“, ma il medico ha riscontrato il succitato problema:

Unica cosa: ha il filetto che c’è sotto la lingua corto. Volevano tagliarglielo. Io ero già mezza svenuta. Ho chiamato Marco e gli ho detto di raggiungermi perché io non so se psicologicamente sarei riuscita a vedere la dottoressa che tagliava. La dottoressa allora ha deciso di aspettare. Ha detto che è una cosa non rara, anzi succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Ho chiesto e deve essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. La visita però è stata traumatica perché glielo volevano tagliare subito.