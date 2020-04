Belen Rodriguez e Stefano De Martino pensano ad un altro figlio: “Ci stiamo lavorando”

Le voci su una possibile seconda gravidanza si Belen Rodriguez, circolavano già da diverso tempo, dopo il ritorno in pompa magna con Stefano De Martino, più innamorati che mai, a coronare il sogno d’amore mancava solo un altro bebè. Dopo varie indiscrezioni ecco che, finalmente, l’argentina ha rivelato al settimanale Chi di aver pensato più volte ad un’altra maternità e che, adesso, lei e il marito ci stanno pensando seriamente.

L’idea di avere un secondo figlio

Saranno contenti i fan della coppia ad apprendere che la famiglia De Martino-Rodriguez potrebbe allargarsi in futuro. La coppia più chiacchierata dello show business ha deciso di dare un fratellino al piccolo Santiago. A confermarlo è proprio la showgirl che in un’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini svela come lei e Stefano stiano provando, in questi mesi, ad avere un altro figlio cercando di ritagliarsi degli spazi per stare da soli:

Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa. Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione.

Anche Cecilia starebbe pensando ad un figlio

Il progetto di allargare la famiglia sembra non sia del tutto estraneo nemmeno a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, che stanno trascorrendo la quarantena insieme in Trentino, sono ormai fidanzati da tre anni e avevano già diffuso la notizia che c’era profumo di fiori d’arancio nell’aria, rivelando che avrebbero desiderato sposarsi ma senza fretta. Ad insinuare che la coppia stia pensando ad un bebè è proprio la maggiore delle Rodriguez che dichiara al settimanale: “A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”. Se così fosse potremmo vedere le sorelle Rodriguez entrambe in dolce attesa.